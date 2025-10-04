自民党総裁選は4日投開票です。 熊本県内でも党員票の開票作業が行われました。開票作業は午前10時前から始まりました。県内には約1万7500人投票の権利を持つ人がいて投票率は66.16％でした。開票作業は終了し、関係者によりますと熊本で最も多く得票したのは林芳正氏で、高市氏、小泉氏が続いているということです。 今回の総裁選は国会議員票と党員票295票ずつ、合わせて590票で争われます。熊本を含む全国の党員票を獲得した