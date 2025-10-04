新潟市では4日、ベトナムの文化に触れることができるイベントが始まり、初日から多くの人が訪れています。新潟駅南口の広場で4日に始まった「にいがたベトナムフェスティバル」。国際理解の促進や、県民と県内在住のベトナム人の交流などを目的に県が初めて開きました。フェスティバルでは、ベトナムの屋台などで食べられるサンドイッチ・バインミーが販売されているほか、伝統衣装・アオザイが試着できるブースも設け