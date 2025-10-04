全国のきょうの天気です。西日本から東日本は、広く雨が降るでしょう。局地的に雷を伴って激しく降り、大雨となるところもありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。関東や東北南部は、午後は次第に本降りとなる所が多くなるでしょう。北日本は晴れる所が多い予想です。気温です。関東や東海は日中も気温が上がらず、25度に届かない所が多いでしょう。西日本はきのうより高くなって、25度以上の夏日となる所