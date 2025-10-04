女優の堀田真由が１０日までに自身のインスタグラムを更新。番組ロケで故郷へ訪れたことを報告した。日本テレビ系「ＧｏｏｇｌｅＰｉｘｅｌｐｒｅｓｅｎｔｓＡＮＯＴＨＥＲＳＫＹ（アナザースカイ）」（土曜・午後１１時）の新ＭＣを務めることが決まった堀田。「初めてのロケは、私の原点でもある、故郷・滋賀へ」とつづり、故郷でリラックスした表情を見せるオフショットを公開した。「子どもの頃に通った場所、懐