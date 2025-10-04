◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―ヤクルト（４日・マツダスタジアム）広島は、今季限りで退団する田中広輔内野手、松山竜平外野手を出場選手登録した。今季最終戦で田中はスタメン、松山は代打での出場を予定する。来季構想外となって現役引退を決断した上本崇司内野手も登録された。１６〜１８年のリーグ３連覇に貢献した田中と松山に対し、新井監督は「彼らがいなかったら優勝もなかったと思う。自分も現役時代に一緒にやってい