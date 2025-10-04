雨の日の移動。濡れたくないから車にしているのに、乗り降りのタイミングで濡れるとがっかりですよね。傘を開きながらの荷物の出し入れや、チャイルドシートのベルトの着脱……片手でやるのはかなりの難易度。傘の柄を肩に乗せて首で挟んだり、あきらめてずぶぬれになったりしながら、どうにかして傘を車に引っ掛けて傘から手を放せないものかと考えていたことがあったんです。だから、DAISOでこの商品を見つけたときは感動しまし