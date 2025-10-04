自民党の総裁選挙は、きょう4日午後、開票作業が行われ、新しい総裁が決まります。これに先立ち、鹿児島県連では県内の党員票の開票作業が行われました。 自民党の総裁選は、5人が立候補しました。 きょう4日午後1時から投票が行われ、国会議員票と全国の党員・党友からの295票ずつの合わせて590票で争われます。 鹿児島市の自民党鹿児島県連では、午前9時半から、県内の党員・党友から寄せられた投票用紙の開票作業が始まりま