DeNAは4日、6日から宮崎県内で行われる秋季教育リーグ「第22回みやざきフェニックス・リーグ」に参加する33選手を発表した。投手では山崎康晃、藤浪晋太郎らが参加。野手では8月7日に左手親指付け根を手術した牧秀悟らが参加する。DeNAは11日の巨人とのCSファーストS（横浜）初戦を見据えて各選手が調整を行っている。 参加メンバーは以下の通り。【投手】山崎康晃、吉野光樹、藤浪晋太郎、篠木健太郎、武田陸玖、松本凌人、橋