自民党の高市早苗・前経済安全保障相（６４）は４日、党総裁選の投開票に向けて東京都内で開いた陣営の決起大会で「私は火中の栗だろうが何だろうが拾う。先見性と実行力が自分の強みだ。ギリギリまで（支持を求める）電話かけをする」とあいさつした。