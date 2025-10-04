１１日に開幕するクライマックスシリーズ進出を決めたプロ野球・読売巨人軍への応援感謝セールが４日、東京都中央区のマロニエゲート銀座で始まった。１３日まで。初日は開店時間の午前１１時から、来店客に球団ロゴの入ったオリジナル缶コーヒーが配られた。セール期間中は、マロニエゲート銀座１、３で利用できる５００円割引クーポン（税込み３０００円以上の購入で適用）が配布される。無料通信アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）