相模原市緑区の郵便局でATMを利用中の女性に背後から近づき、現金を盗んだとして男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは東京・八王子市の配送業、小林充容疑者（31）です。小林容疑者は先月1日、相模原市緑区の郵便局のATMで入金しようとしていた女性（53）に背後から近づき、現金16万円を盗んだ疑いがもたれています。取り調べに対し小林容疑者は、「私がやったことに間違いありません」「金がなかった」などと容疑を認