[10.4 J1第33節](アイスタ)※13:00開始主審:飯田淳平<出場メンバー>[清水エスパルス]先発GK 16 梅田透吾DF 4 蓮川壮大DF 24 キム・ミンテDF 66 住吉ジェラニレショーンMF 8 小塚和季MF 14 山原怜音MF 17 弓場将輝MF 28 吉田豊MF 33 乾貴士MF 98 マテウス・ブエノFW 38 高橋利樹控えGK 1 沖悠哉DF 41 羽田健人DF 70 高木践MF 7 カピシャーバMF 19 松崎快MF 21 矢島慎也MF 36 宇野禅斗FW 23 北川航也FW 50 アルフレド・ステフ