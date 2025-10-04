中皮腫は、発症がまれながんとされますが、日本では年間1,500人以上が亡くなっています。主な原因は、アスベスト（石綿）と呼ばれる天然の鉱物繊維の吸引ですが、近年の研究によって、アスベスト以外にもいくつかのリスク因子が中皮腫の発症に関与している可能性が示されています。この記事では、中皮腫とはどのような病気なのか、種類や特徴、原因についてわかりやすく解説します。 監修医師：福田 滉仁（医師） 京都府立医科