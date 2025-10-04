NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。ヤクルトは下川隼佑投手を1軍登録し、高梨裕稔投手を登録抹消しました。この日の広島戦に先発予定の下川選手は、BCリーグ・オイシックス新潟から2024年ドラフトの育成3位でヤクルトに入団したアンダースロー右腕。直近では9月23日の中日戦に先発し7回2失点と好投しましたが、打線の援護無くプロ入り後初黒星を喫していました。今季は8試合登板(うち先発3試合)し、1勝1敗で防御率3.04です。チ