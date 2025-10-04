プロ野球・ロッテは4日、坂井遼投手を1軍登録、澤村拓一投手と宮崎竜成選手の登録を抹消しました。坂井投手は2024年ドラフト4位で入団した高卒ルーキー、ファームでは2試合登板し3イニング無失点。チーム残り2試合で1軍デビューを目指します。抹消された13年目の澤村投手は今季20試合に登板し、0勝1敗6ホールドで防御率3.93をマークしました。1年目の宮崎選手は今季39試合に出場し19安打、3打点で打率.194の成績となりました。