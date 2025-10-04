冬野心央が主演を務める、スーパー戦隊シリーズ49作目『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第33話「世界を選べ！究極最終剣！」が、あす10月5日に放送。あらすじと場面写真が公開された。【動画】剣の試練は二つの世界の分岐点第33話予告動画本作は、これまでのスーパー戦隊の中でも、最高最強の《ナンバーワン》を目指し、子どもたちに圧倒的な人気のある動物や恐竜＝《獣（けもの・ジュ