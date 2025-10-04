※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2025年10月号からの転載です。『草の竪琴』コルク代表・佐渡島庸平が気になる1冊の“裏方”に注目する連載「編集者の顔が見てみたい!!」。第4回目をご紹介します。■◎今月の編集者新潮社出版部前田誠一さん まえだ・せいいち●『週刊新潮』『芸術新潮』編集部を経て出版部所属。2014年より村上春樹の担当となり、『騎士団長殺し』『村上さんのところ』などを編集。他作品に平野啓一郎『富