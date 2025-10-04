郷ひろみが10月15日にリリースする初のファンベストアルバム『わたしとひろみ-FAN’S SELECTION』のクロスフェード映像が公開された。1972年8月1日に「男の子女の子」でレコードデビューし、デビューから53年常に最前線で活動してきた郷ひろみ。これまで通算111枚のシングルをリリースしてきたが、今作ではその名曲ぞろいのシングルのカップリングのなかから、約4,000件ものファン投票総数で選ばれた上位15曲をアルバム収録する。