柴咲コウが主演し、オダギリジョーと満島ひかりが共演する映画『兄を持ち運べるサイズに』より、柴咲演じる主人公・理子と、理子を取り巻く家族の姿を捉えた第1弾場面写真が解禁された。【写真】笑顔の理子（柴咲コウ）、ダメ兄（オダギリジョー）、ゆるぎない強さを感じる加奈子（満島ひかり）の姿も！映画『兄を持ち運べるサイズに』場面写真本作は、作家・村井理子が実際に体験した数日間をまとめたノンフィクションエッ