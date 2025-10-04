１０月に福岡・飯塚市で行われる「ＩＦＳＣクライミンググランドファイナルズ福岡２０２５」を前に、スポーツクライミングで２０２４年パリ五輪男子複合銀メダルの安楽宙斗（ＪＳＯＬ）らが闘志を燃やしている。当大会はボルダーとリードによる男女混合の国別対抗戦と、２８年ロサンゼルスパラリンピックで正式採用されるパラクライミングを同時に実施する。関係者によると、スポーツクライミングとパラクライミングの試合を同