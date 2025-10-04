倉木麻衣が12月10日、B面ベストアルバム『Mai Kuraki B-Side BEST 〜This is Our life〜』を発売することが発表となった。倉木麻衣は、10月15日に新曲「リラック素〜What a wonderful world〜」を配信リリースするほか、2024年の25周年スペシャルライブ映像作品『25th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2024 “Be alright!”』を同日リリース。さらには、本日10月4日から全国ツアー＜Mai Kuraki Live Project 2025 リラック素