山善は、紙パック式スティッククリーナーとして業界最軽量となる「軽量紙パック式スティッククリーナー」（EKSP-SL600）を、2025年10月上旬より発売します。実売価格は2万3800円（税込）。 「軽量紙パック式スティッククリーナー」（EKSP-SL600） 記事のポイント 紙パック式のスティック掃除機（パワーブラシ付き）としては業界最軽量となる約1.0kgを実現。軽くて持ち運びが楽なので、家中どこでも手軽に掃除できます。