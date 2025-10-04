音羽美奈が、9月29日発売の「グラビアザテレビジョン」（KADOKAWA）に登場。アザーカットが4枚公開された。 音羽美奈「グラビアザテレビジョン」 音羽美奈「グラビアザテレビジョン」 音羽美奈は、グラビアアイドル、コスプレイヤー、そしてピアニストとしても活動する北海道出身の多才なタレント。フェリス女学院大学音楽学部を卒業後、ピアノやアートの素養を生かしながら“ピアノのおねえさん”の愛称で幅広い活動を展開