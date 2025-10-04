京都馬主協会は１０月４日、京都競馬場で令和７年度の公益財団法人「中央競馬馬主社会福祉財団」の助成金の目録贈呈式を行った。同協会の山田貢一会長がウィナーズサークルで京都府、大阪府の各自治体代表者に目録を贈呈した。同財団の委嘱を受け、今年度は京都府下１１施設、大阪府下７施設の計１８施設に４２０６万円が助成された。福祉施設の整備費などとして利用される。