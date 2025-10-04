◆ファーム日本選手権巨人―中日（４日・サンマリン宮崎）巨人は４日、中日とのファーム日本選手権のスタメンを発表した。先発マウンドには今季イースタン・リーグで８勝無敗の育成２年目右腕・園田純規投手が上がる。ドラフト１位・石塚裕惺内野手は「１番・遊撃」に入った。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（遊）石塚２（三）宇都宮３（中）佐々木４（指）ティマ５（左）三塚６（二）浦田７