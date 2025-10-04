１０月４日の京都３Ｒ・２歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は、１番人気の米国産馬アスクケンタッキー（牡、栗東・藤原英昭厩舎、父グッドマジック）が逃げ切った。勝ち時計は１分２４秒４（重）。好スタートを決めると、スムーズに先頭へ。淡々とペースを刻んだ。余裕ある手応えで直線に向き、ラストスパート。後続を寄せ付けず、２着リーグナイト（田山旺佑騎手）に４馬身差をつけて快勝した。坂井瑠星騎手は