インターネットリサーチを展開するNEXER（東京都豊島区）が、ハウスメーカー情報サイト「おうちパレット」と共同で「東京メトロ有楽町線に住むとしたら、最も住みたいと思う駅」についての調査を実施。その結果をランキング形式で紹介しています。調査は2025年8月8日から9月18日、関東圏に住んでいる女性を対象にインターネットで行われました。計200人から有効回答を得ています。2位は「活気がある」駅3位は「和光市」（22