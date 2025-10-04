【GoodsPress“時計大研究”2025-2026】耐衝撃ウォッチとして世界中のさまざまなユーザーから厚く信頼されているG-SHOCK。その機能性はもちろん、あらゆる環境に対応する豊富なシリーズと好みに応えるデザイン性、進化を続ける革新性など魅力は尽きない。ここでは注目モデルとともにその真価を掘り下げる。＊＊＊発案者・伊部菊雄氏の「落としても壊れない腕時計を作りたい」という思いから1983年に発売が開始したG-SHOCK