成年女子300メートル決勝を前に、世界選手権男女混合1600メートルリレー代表の青木アリエ（日体大）が欠場することになった。今年6月に日本国籍を取得した青木は、男女混合1600メートルリレー代表として世界選手権に臨んだ。だが、予選と決勝でメンバーに選ばれず、本番で走る機会はなかった。前日の予選は38秒04で4組1着となって決勝進出。決勝は5レーンに入っていたが、欠場することになった。