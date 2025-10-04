食楽web ●年間700杯以上を食べ歩く“ラーメン官僚”こと田中一明氏が、日本全国のローカル・ラーメンの最新事情＆名店をご紹介。今回は和歌山県。太平洋を臨む紀伊半島で育まれた同県のラーメン文化。濃密な歴史と地域性、そして革新が折り重なる個性的な世界へご案内します。 和歌山県は、大きく「紀北」「紀中」「紀南」に分けられる。県庁所在地・和歌山市のある「紀北」は、県北西部に広がる和歌