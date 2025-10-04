◇米男子ゴルフツアーサンダーソンファームズ選手権第2日（2025年10月3日米ミシシッピ州CCジャクソン＝7461ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、久常涼（23＝SBSホールディングス）と金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）はともに69で回り、通算7アンダーで16位につけた。大西魁斗（26＝ZOZO）は68を出したが、3アンダーで予選落ちした。66をマークしたギャリック・ヒゴ（26＝南アフリカ）が13アンダーで単独首位