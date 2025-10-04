◇高校野球秋季和歌山大会準決勝（2025年10月4日）高校野球の和歌山大会準決勝が4日に行われ、箕島は近大新宮に4―11で敗れて11年ぶり15度目となる近畿大会出場を逃した。甲子園春夏通算4度の優勝を誇る名門。甲子園出場は2013年夏を最後に遠ざかっており、現在は選手15人と苦戦を強いられてきた。勝てば近畿大会出場が決まる一戦。計4投手の継投策で耐えるも、1―5の9回に6失点を許して力尽きた。北畑清誠監督は「こ