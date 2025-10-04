長野県坂城町で、軽乗用車が町の循環バスと衝突する事故があり、3人が重軽傷を負いました。3日午後2時15分ごろ、埴科郡坂城町網掛の県道で、軽乗用車が循環バスと衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた青木村の女性（46）が鎖骨を折る重傷、循環バスの男性運転手（22）と、乗客の女性（77）が軽いけがをしました。警察によりますと、軽乗用車がセンターラインをはみ出し、対向してきた循環バスと衝突したという