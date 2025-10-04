学校法人「森友学園」へ大阪府豊中市の国有地が売却された問題で、国土交通省大阪航空局は、地中に埋まっているごみの量は当時試算された4分の1のおよそ5000トンだったとする調査結果を公表しました。国が「森友学園」に払い下げた豊中市の国有地をめぐっては、地中に埋まっている1万9000トン余りのごみの撤去費用としておよそ8億2000万円が値引され、1億3000万円で売却されていました。国交省大阪航空局は、去年10月から今年3月に