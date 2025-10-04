Do As Infinityが、約6年ぶりとなるオリジナルアルバムを1月28日にリリースする。 （関連：【画像あり】Do As Infinity、LINE CUBE SHIBUYA公演のライブ写真） 本情報は、10月3日に東京 LINE CUBE SHIBUYAにて開催した『Do As Infinity 26th Anniversary LIVE in LINE CUBE SHIBUYA』にて発表されたもの。本公演では、2001年にリリースされた3rdアルバム『DEEP FOREST』の内容を完全再現した。10月12日まで、イ&