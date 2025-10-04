10月４日に開催されるプレミアリーグ第７節で、高井幸大が所属するトッテナムが、田中碧を擁する昇格組リーズと敵地で対戦する。高井は今夏に、川崎フロンターレからイングランドの名門にステップアップを果たしたなか、プレシーズンに負傷して離脱を余儀なくされた。それでも、すでに怪我から復帰し、全体練習に合流している。 地元メディア『football.london』によれば、今季からトッテナムを率いるトーマス・フラン