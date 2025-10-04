チリで開催中のU-20ワールドカップ。U-20日本代表は、グループステージを3連勝で突破した。3日のニュージーランド戦は、すでに決勝トーナメント進出を決めていたこともあり、メンバーを入れ替えた。前半に小倉幸成（法政大）の圧巻ミドルシュートで先制すると、後半には相手のオウンゴールと石井久継（湘南ベルマーレ）の得点で追加点を奪い、3-0で勝利している。『Friends of Football NZ』によれば、ニュージーランドのクリス・