船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は現地10月３日、チリで開催されているU-20ワールドカップのグループステージ第３節でニュージーランドと対戦した。立ち上がりから積極的に攻撃に出た日本は、22分に小倉幸成の強烈ミドルで先制すると、64分には相手のオウンゴールで追加点を奪取。さらに82分には、途中出場の石井久継が巧みな個人技からネットを揺らして、３−０の完勝。３連勝でグループステージ首位突破を決めた。一方、