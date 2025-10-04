脚本家・北川悦吏子は、「ロングバケーション」(1996年)や「ビューティフルライフ」(2000年)で知られ、ラブストーリーの旗手として名を馳せている。彼女の代表作のひとつで、2004年にTBS日曜劇場で放送されたのが、「オレンジデイズ」だ。本作は、妻夫木聡と柴咲コウが主演したラブストーリーで、大学を舞台にした青春群像劇でもある。就活に悩む大学4年生・結城櫂(妻夫木)と、天才的な音楽の才能を持ちながら聴覚を失った萩尾沙絵