◇秋季高校野球奈良大会準決勝智弁学園9―0郡山（7回コールド）（2025年10月4日）智弁学園が決勝戦に駒を進め、上位3校が出場できる近畿大会（10月18日開幕）の切符を手にした。最速146キロのエース左腕・杉本真滉（まひろ＝2年）が被安打2、12奪三振で完封勝利。試合後は喜びを見せることもなく、冷静に列へ並んだ。「地面が緩かった分、うまく修正していかなきゃダメなので。その修正ができたかっていったら、あんま