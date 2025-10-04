４日午前４時半頃、青森県田舎館村田舎舘の国道１０２号近くの田んぼで、近くに住む７０歳代の男性が背後からクマに襲われた。男性は首や背中を引っかかれたが、命に別条はないという。村によると、男性は１人で散歩中で、振り払ったところ、クマは逃げたという。