「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」（４日、両国国技館）幕内優勝４度を誇る元大関貴景勝、湊川親方の引退相撲が始まった。断髪式の参加予定者の一覧には、東京都知事の小池百合子氏、元小結阿武咲の打越奎也氏、埼玉栄相撲部の山田道紀監督、そして師匠の常盤山親方（元小結隆三杉）ら角界関係者の名があった。計２８９人の一覧には、入門時の師匠で元横綱、貴乃花光司氏の名前はなかった。また、同引退相撲には多くの協賛