ËÜÆü½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢ÉñÂæ¡ØÀ±Îó¼Ö¤Ç¹Ô¤³¤¦¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëIMP.¤Î±Æ»³ÂóÌé¤µ¤ó¡£1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ±é¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¸þ¤­¹ç¤¤Êý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉñÂæ¡¢±ÇÁü¤Û¤«ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹­¤²¤ë±Æ»³¤µ¤ó¤¬º£¡¢²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢IMP.¤È¤Ï¡£¶Ì»°Ïº¤µ¤ó¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Â¾¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¤¤¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´é¤ò¸«²ó¤·Âç¤­¤ÊÀ¼¤Ç°§»¢¤ò¸ò¤ï¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢±Æ