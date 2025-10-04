スゴいクルマの集団に「たまらん！」と感激の“ぐっさん”お笑いタレントの“ぐっさん”こと山口智充さんが、2025年9月8日に自身のInstagramを更新。北海道旭川市の「旭山動物園」を訪れた際に撮った写真を投稿し、話題を集めています。“ぐっさん”こと「山口智充」も思わず「たまらん」と感激したクルマとは［画像は日本テレビのバラエティ番組出演時の模様（2004年）／Photo：時事］“ぐっさん”こと山口智充もニヤけっ放し