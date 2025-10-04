静岡地裁の徳岡治新所長が2日会見を開き、「県民に信頼され、頼りがいのある裁判所になるようつとめたい」と抱負を述べました。徳岡新所長は愛媛県出身の56歳。これまでに東京高裁の判事や最高裁の広報課長などを歴任し直近では、最高裁の人事局長を務めていました。2日の就任会見で徳岡新所長は、抱負を述べました。（静岡地裁 徳岡治新所長）「利用する方にとって、利用しやすく信頼され、頼りがいのある裁判所になるようつとめ