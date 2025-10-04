この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ふた(@kobutakundayo7)さんの投稿です。 健康で長生きする秘訣！ ある日、ふたさんのおばあさまから手紙が届きます。その内容が、あまりにもかわいらしいと注目を集めています。それがこちら。 うちの103歳の祖母から手紙が来たんだけど 要約すると 「もう生きてたくはないんだけど、ご飯食べちゃうんだよねー。ご飯おいし