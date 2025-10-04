◆第２２回レディスプレリュード・Ｊｐｎ２（１０月７日２０時１０分発走、大井競馬場・ダート１８００メートル、１着馬にＪＢＣレディスクラシックの優先出走権）強豪牝馬１２頭が集結した交流重賞の枠順が１０月４日、決まった。エンプレス杯など重賞３勝のテンカジョウ（牝４歳、栗東・岡田稲男厩舎、父サンダースノー）は６枠７番に決定した。昨年のＪＢＣレディスクラシックの覇者アンモシエラ（牝４歳、栗東・松永幹夫厩