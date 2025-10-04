◆東京六大学野球秋季リーグ戦第４週第１日▽法大―１早大（４日・神宮）東京六大学野球の１００周年記念イベント、レジェンド始球式に、早大ＯＢのヤクルト・青木宣親ＧＭ特別補佐が登場。自己採点「１００点」の投球に納得の表情を浮かべた。青木氏は２０００年に早大へ入学。４年秋には同期の鳥谷敬氏らとともに同大初となるリーグ４連覇を達成した。「六大学のファンの皆さんの前で、こうやって元気な姿を見せられた」と笑