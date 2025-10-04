１０月４日の東京３Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル、テラシエスタが競走除外・１７頭立て）は、２番人気のファインサマーデイ（牡２歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ファインニードル）が、逃げ切って初陣を飾った。勝ちタイムは１分２３秒４（良）。最内枠から好スタートを決めると手綱を押してハナへ。遅めのラップを刻んで後続を引っ張ると、最後の直線でも脚いろは衰えずラスト３ハロン３３秒９でまとめて２馬身半差をつけた