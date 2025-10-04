自民党総裁選の投開票日の4日、静岡市葵区では党員・党友の投票はがきの開票作業が行われました。自民党県連は静岡県内の党員・党友約2万8000人に総裁選の投票はがきを郵送していて、３日までに届いたはがきの開票作業を一斉に行いました。自民党総裁選は、1回目の投票が国会議員票、都道府県連票ともに295票の計590票で争われ、決選投票は国会議員票295票、都道府県連票47票の計342票で争われます。決選投票で決着する見込みで、